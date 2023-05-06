Колишній тренер неаполітанського клубу прокоментував виступ команди в поточному сезоні.
Карло Анчелотті, Getty Images
06 травня 2023, 08:10
Італійський Наполі завершив унічию матч тридцять третього туру італійської Серії A на полі фріульського Удінізе (1:1), завдяки чому достроково став чемпіоном країни.
Удінезе — Наполі 1:1 Відео голів та огляд матчу 04.05.2023
Подібний успіх команда святкувала вперше з сезону-1989/90, тому настрої святкування в темпераментному Неаполі було легко осягнути.
Зокрема, розділив емоції разом із командою її колишній головний тренер Карло Анчелотті, який працював у "Партенопеї" у сезоні-2018/19, а наразі очолює мадридський Реал.
"Коли ти виграєш, ти святкуєш. Але, звичайно, є різні способи робити це. Наполі виграв Серію А після багатьох десятиліть без здобутків, тому я розумію його ейфорію.
Можливо, ми будемо святкувати цього сезону дещо інакше, але, і я можу вас у цьому запевнити, якщо ми виграємо, ми будемо добряче святкувати", — заявив італійський фахівець.
Наступний матч Наполі проведе вдома проти Фіорентини.