Італія

Колишній тренер неаполітанського клубу прокоментував виступ команди в поточному сезоні.

Італійський Наполі завершив унічию матч тридцять третього туру італійської Серії A на полі фріульського Удінізе (1:1), завдяки чому достроково став чемпіоном країни.

Удінезе — Наполі 1:1 Відео голів та огляд матчу 04.05.2023

Подібний успіх команда святкувала вперше з сезону-1989/90, тому настрої святкування в темпераментному Неаполі було легко осягнути.

Зокрема, розділив емоції разом із командою її колишній головний тренер Карло Анчелотті, який працював у "Партенопеї" у сезоні-2018/19, а наразі очолює мадридський Реал.

"Коли ти виграєш, ти святкуєш. Але, звичайно, є різні способи робити це. Наполі виграв Серію А після багатьох десятиліть без здобутків, тому я розумію його ейфорію.

Можливо, ми будемо святкувати цього сезону дещо інакше, але, і я можу вас у цьому запевнити, якщо ми виграємо, ми будемо добряче святкувати", — заявив італійський фахівець.

Наступний матч Наполі проведе вдома проти Фіорентини.