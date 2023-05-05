Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 4 травня 2023 року, 21:45.

Наполі в рамках поєдинку тридцять третього туру елітного дивізіону чемпіонату Італії грав на виїзді проти Удінезе та здобув нічию.

Віктор Осімген на початку другого тайму встановив паритет після того, як в першому таймі відзначився Ловрич.

Цього результату вистачило для того, щоб оформити дострокове чемпіонство.

Пропонуємо вашій увазі відео голів та огляд матчу:

Удінезе — Наполі 1:1

Голи: Ловрич, 13 — Осімген, 52

Удінезе: Сільвестрі — Н. Перес, Бійол, Бекао — Ехізібе (Ебоселе 82), Уолас, Самарджич (Товен 82), Ловрич (Арслан 78), Удоджі (Зеегелаар 74) — Перейра — Несторовські

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Кім, Олівера — Лоботка, Ангісса, Елмас (Зелінськи 64),Ндомбеле — Осімхен, Кварацхелія (Лосано 86)