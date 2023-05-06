Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Серії А, що відбувся 6 травня 2023 року, 16:00.

У рамках 34-го туру італійської Серії А Мілан на власному полі не зазнав абсолютно ніяких проблем з Лаціо, здобувши впевнену перемогу з рахунком 2:0.

Команда Стефано Піолі відправила у ворота римлян два "сухі" м'ячі в першому таймі, авторами яких стали Ісмаель Беннасер і Тео Ернандес. Окремої уваги заслуговує гол француза, який він забив після сольного проходу через усе поле та удару з-за меж штрафного майданчика.

Лаціо, у свою чергу, за весь матч не завдав жодного удару у площину воріт Мілана, залишивши воротаря суперників Майка Меньяна фактично без роботи в цьому матчі.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Мілан — Лаціо в 34 турі італійської Серії А-2022/23:

Мілан — Лаціо 2:0

Голи: Беннасер, 17, Тео Ернандес, 29

Мілан: Меньян, Калабрія (Калулу 46), К'єр (Тіав 46), Томорі, Ернандес (Балло-Туре 80), Тоналі, Круніч, Беннасер, Мессіас, Леау (Салемакерс 11), Жиру (Ребіч 69)

Лаціо: Проведель, Марушич (Лаццарі 56), Казале, Романьолі, Хюсай (Пеллегріні 68), Маркос Антоніо, С. Мілінкович-Савич (Башич 68), Луїс Альберто, Феліпе Андерсон, Іммобіле (Канчелльєрі 80) Дзакканьї (Педро 56)

Попередження: Калабрія, Тіав — Романьолі, Марушич, Казале, Пеллегріні