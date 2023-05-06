Італія
06 травня 2023, 21:06
Інтер здолав Рому та ввійшов до зони Ліги чемпіонів
Коллектив Жозе Моурінью не зміг перемогти в четвертому матчі поспіль.
Рома — Інтер, Getty Images
06 травня 2023, 21:06
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Рома — Інтер 0:2
Голи: Дімарко, 33, Лукаку, 74
Рома: Патрісіу — Манчіні, Крістанте, Ібаньєс — Залевські (Міссорі, 90+4), Камара (Пізіллі, 90+3), Матич (Тагірович, 90+4), Бове (Дібала, 71), Спінаццола — Пеллегріні — Белотті (Абрагам, 75).
Інтер: Онана — Дарміан, Ачербі, Бастоні — Думфріс (Белланова, 60), Барелла (Гальярдіні, 82), Брозович, Чалханоглу (Мхітарян, 71), Дімарко (де Врей, 71) — Лукаку, Корреа (Мартінес, 61).
Попередження: Пеллегріні, Спінаццола — Мартінес, Пеллегріні.