Італія

Завершився матч чемпіонату Італії.

У рамках 34 туру італійської Серії А Кремонезе на своєму полі приймав Спецію.

Господарі вибороли важливу перемогу над опонентом і не втрачають надії на те, щоб уникнути вильоту за підсумками сезону.

Щодо українця Віктора Коваленка, то він з'явився на полі на 78-й хвилині гри і результативними діями не відзначився.

Кремонезе – Спеція 2:0

Голи: Чофані, 41, Васкес, 77.

Кремонезе: Карнезеккі, Феррарі (Кірікеш, 66), Лочошвілі, Васкес, Валері, Сернікола, Мейте, Кастаньєтті (Бенассі, 66), Гальдамес, Чофані (Афена-Гьян, 89), Окереке (Буонаюто, 90).

Спеція: Дронговський, Ам'ян, Ампаду, Висьневський, Ніколау (Реца, 54), Екдаль, Бурабія (Нзола, 53), Еспозіто (Коваленко, 78), Агудело (Ципіт, 78), Джасі (Верде, 61), Шомуродов.

Попередження: Агудело (76), Ампаду (79).