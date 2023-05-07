Італія

Французький хавбек алжирського походження залишить Ліон вільним агентом.

Центральний півзахисник Ліона Уссем Ауар після завершення сезону змінить клубну прописку та продовжить кар'єру в італійській Серії А.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, Рома має принципову угоду з 24-річним французом, і очікується, що найближчими днями сторони підпишуть контракт.

Угода Ауара з Ромою буде розрахована до літа 2028 року. Раніше повідомлялося, що французький хавбек зароблятиме у новому клубі 2,8 мільйона євро плюс бонуси.

Цього сезону Уссем Ауар провів за Ліон 16 поєдинків у всіх турнірах (534 хвилини), в яких він забив один гол і віддав одну результативну передачу.