Італія

Наставник незадоволений президентом клубу.

Лучано Спаллетті незадоволений ставленням до нього з боку президента Наполі, повідомляє Corriere della Sera.

За інформацією джерела, головному тренеру не сподобалося те, що Ауреліо Де Лаурентіс повідомив його про продовження контракту на рік через сертифіковану електронну пошту.

Він хотів би особисто зустрітися з керівником клубу, щоб у тому числі обговорити перспективи.

Зазначається, що питання пов'язане не лише з економічною стороною (Спаллетті отримує менше, ніж інші тренери провідних італійських клубів), а й з правилами пристойності.