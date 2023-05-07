Італія

Неаполітанці продовжують перемагати, незважаючи на відсутність турнірної мотивації.

У рамках 34-го туру італійської Серії А Наполі приймав на своєму полі Фіорентину, проводячи при цьому свій перший матч у статусі новоспеченого чемпіона Італії.

Переможця цього протистояння визначив єдиний гол Віктора Осімгена з пенальті у другому таймі, завдяки якому неаполітанці здобули мінімальну перемогу, тоді як сам нігерійський форвард реабілітувався за нереалізований одинадцятиметровий на 48-й хвилині.

Фінальний свисток зафіксував підсумковий рахунок 1:0 на користь Наполі, який порадував шанувальників господарів, що прийшли на стадіон імені Дієго Армандо Марадони відсвяткувати Скудетто.

Наполі - Фіорентина 1:0

Гол: Осімген 74 (пен.)

Нереалізований пенальті: Осімхен 48 (воротар)

Наполі: Голліні, Ді Лоренцо, Естігор, Кім, Олівера, Ангісса, Демме (Лоботка, 46), Елмас (Дзербін 84), Лосано (Кварацхелія, 45), Осімген (Сімеоне, 78), Распадорі (Зелінськи, 46)

Фіорентина: Терраччьяно, Додо (Венуті 46), Міленкович, Ігор, Терзич, Данкан (Мандрагора 67), Амрабат (Куаме 76), Бонавентура (Кастровіллі 66), Н. Гонсалес, Соттіл (Сапонара 76), Йович