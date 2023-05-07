Італія

У нападника 47 голів у лізі.

Гол Віктора Осімгена у матчі 34-го туру Серії А з Фіорентіною став для нього 47-м у чемпіонаті Італії. Перемогу здобули неаполітанці з рахунком 1:0.

Для нігерійця цей гол став 47-м у Серії А. Тим самим форвард Наполі вийшов на чисте перше місце у рейтингу найрезультативніших африканських гравців у рамках чемпіонату Італії.

На другому місці – Джордж Веа, на рахунку легендарного ліберійського гравця 46 голів. Кейта Бальде забив 41 гол, він посідає третє місце.

Зазначимо, що наступного літа Осімген може змінити клуб: інтерес до нього виявляють Баварія, Челсі та низка інших команд.