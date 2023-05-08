Італія

Гравець Вольфсбурга не вразив виступами в Італії.

Під час підготовки до початку поточного сезону італійський Мілан вирішив підсилити власну ротацію за рахунок перспективного бельгійського півзахисника німецького Вольфсбурга Астера Вранкса.

Однак згодом з’ясувалось, що взяти футболіста в річну оренду було найкращим серед можливих рішенням "россонері", оскільки 20-річний виконавець так і не наблизився до основного складу.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, настільки кволий перформанс не вразив керівництвом Мілана, тож найближчим часом воно проведе зустріч із представником футболіста щодо відмови від опції викупу за 12 млн євро.

Окрім цього, італійці скористаються можливістю та обговорять із представниками DW Sports Management можливість трансферу нападника французького Монпельє Ельє Ваї, який вражає свою результативністю за ходом поточного сезону — 13 голів та п’ять гольових передач у 29 матчах.

Вранкс у цьому футбольному році зіграв 11 матчів (325 хвилин), зробивши одну гольову передачу.