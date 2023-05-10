Італія

Албанець відновлюється після важкого пошкодження.

Рома підтвердила, що захисник Мараш Кумбулла успішно переніс операцію з відновлення передньої хрестоподібної зв'язки.

23-річний албанський центральний захисник був змушений покинути поле лише через 15 хвилин після того, як "джаллороссі" зіграли внічию з Міланом (1:1) на завершення квітня.

Відомо, що Ромі не пощастило з травмами, і цей сезон не був іншим: команда втратила орендованого Парі Сен-Жермен Жоржиньйо Вейналдума через перелом ноги незабаром після його прибуття минулого літа.

Як оголосила Roma через TMW, Кумбулла буде поза грою на кілька місяців після операції з відновлення передньої хрестоподібної зв'язки. Операція була проведена в Мілані доктором Андреа Панцері в присутності медичного директора Роми доктора Массімо Манара.

Травма може означати завершення 2023 року для Кумбулли. Аналогічна травма змусила вінгера Ювентуса Федеріко К’єзу вибути приблизно на 10 місяців.