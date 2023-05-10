Італія

Датчанин про атмосферу головного клубного турніру на континенті.

Захисник Мілана Сімон К'єр заявив в інтерв'ю датській пресі, що хоче завершити кар'єру гравця на Сан-Сіро, і назвав півфінал Ліги чемпіонів проти Інтера одним із "днів, заради яких ти живеш" як професійний футболіст.

Капітан національної збірної Данії дав інтерв'ю журналістам зі своєї батьківщини під час підготовки до першого матчу єврокубка в середу ввечері, під час якого він детально розповів про своє довгострокове майбутнє в "россонері" та у футболі загалом.

Коли його запитали, що він повинен зробити, щоб довести, що він здатний виступати на найвищому рівні, К’єр відповів: "Я довожу це в повсякденному житті, в роботі, яку я виконую щодня, і, очевидно, матчі також мають вплив. За тим, наскільки добре ти граєш, вони оцінюють тебе, але я не думаю, що клуб сумнівається щодо мого ставлення.

Вони бачать, наскільки я професіональний, вони бачать, наскільки я переживаю, і я також дуже старався дати зрозуміти, що я думаю на багато років у майбутнє.

"Відчуття старості — це міф", — сказав він. "У 34 роки це неправда, що ти старий. Це просто у твоїй голові, тому що моє тіло все ще працює, і я почуваюся добре, тому у мене ще багато років у футболі. Навіть на найвищому рівні я не збираюся зупинятися найближчим часом.

Ось де я хочу закінчити, в Мілані, до якого я завжди мріяв приєднатися, тож я сподіваюся також завершити кар'єру тут.

З футбольної точки зору я знаю, чого чекати 10 і 16 числа. Я знаю, чого чекати в середу. Я також знаю, чого чекати в суботу. Це процес, але це ті дні, заради яких ти живеш".

Матч розпочнеться о 22:00, а слідкувати за ним ви можете в нашій текстовій онлайн-трансляції.