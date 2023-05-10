Італія

Очікується, що невдовзі португальський вінгер підпише нову угоду з "россонері".

Нападник збірної Португалії Рафаель Леау незабаром зв'яже своє майбутнє з Міланом. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, керівництво "россонері" практично погодило новий контракт із 23-річним португальцем, який буде розрахований до літа 2028 року.

Сторони мають усну угоду. Очікується, що контракт незабаром буде офіційно підписаний. Також стверджується, що Леау завжди хотів залишитись у Мілані.

У поточному сезоні Рафаель Леау провів у футболці "россонері" 44 матчі, у яких він забив 13 матчів та віддав 13 результативних передач.