Італія

Вінгер "старої сеньйори" висловився про своє майбутнє.

Поточний контракт атакуючого півзахисника Анхеля Ді Марії з Ювентусом спливає наприкінці цього сезону.

35-річний аргентинець висловився про плани на своє майбутнє, заявивши про бажання залишитись у Турині.

"Моє майбутнє в Ювентусі? Мені тут дуже комфортно, моїй родині також дуже комфортно.

Ми говоримо про продовження контракту, і подивимося, що буде. Я в дуже хорошій формі", — цитує слова Анхеля Ді Марії журналіст Фабріціо Романо.

У поточному сезоні Анхель Ді Марія провів 34 поєдинки, в яких він забив вісім голів та віддав сім результативних передач.