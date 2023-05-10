Вінгер "старої сеньйори" висловився про своє майбутнє.
Анхель Ді Марія, getty images
10 травня 2023, 20:25
Поточний контракт атакуючого півзахисника Анхеля Ді Марії з Ювентусом спливає наприкінці цього сезону.
35-річний аргентинець висловився про плани на своє майбутнє, заявивши про бажання залишитись у Турині.
"Моє майбутнє в Ювентусі? Мені тут дуже комфортно, моїй родині також дуже комфортно.
Ми говоримо про продовження контракту, і подивимося, що буде. Я в дуже хорошій формі", — цитує слова Анхеля Ді Марії журналіст Фабріціо Романо.
У поточному сезоні Анхель Ді Марія провів 34 поєдинки, в яких він забив вісім голів та віддав сім результативних передач.