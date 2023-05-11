Італія

Призначено нову дату у справі Ювентуса.

Чергове слухання у справі Ювентуса відбудеться 22 травня, повідомляє ANSA.

За інформацією джерела, клопотання захисту туринського клубу буде подано 17 травня.

Нагадаємо, у січні з Ювентуса зняли 15 очок у справі про фіктивний приріст капіталу. У квітні було задоволено апеляцію туринського клубу на це рішення. Бали повернули до нового розгляду.

Зазначимо, що не виключено варіант, що з Ювентуса знімуть не 15 очок, а 9, але в сезоні-2023/24.