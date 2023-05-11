Італія

Найімовірніше, 23-річний футболіст продовжить кар'єру в римському клубі.

Рома продовжує працювати над переходом Евана Ндіка, повідомляє Calciomercato.

За інформацією джерела, агенти футболіста зустрілися з Жозе Моурінью, а контакти були позитивні. Футболісту запропонують контракт на чотири роки із заробітною платою два мільйони євро за сезон та бонуси.

Зазначимо, що Ндіка виступає за Айнтрахт із 2018 року. Влітку він стане вільним агентом.

У поточному сезоні він забив 2 м'ячі та віддав 1 гольову передачу у 40 матчах.