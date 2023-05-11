Італія

Австрієць може змінити барви літом.

Місцеві повідомлення свідчать про те, що нападник Болоньї Марко Арнаутович цікавий як Мілану, так і Ромі, і прийняв рішення напередодні літа.

34-річний австрійський ветеран блищав минулого сезону під керівництвом Сініші Михайловича, забивши 14 голів у 33 матчах Серії А, але йому непросто даються стосунки з Тьяго Моттою.

Як повідомляє La Repubblica Bologna через TMW, Арнаутович є мішенню як Мілана, так і Роми, і вирішив приєднатися до першої. Австрійський ветеран вже деякий час веде переговори з клубом перед можливим переходом влітку.

Контракт 34-річного футболіста з Болоньєю діє до червня 2025 року, а ринкова вартість його оцінюється приблизно в 8-10 мільйонів євро.