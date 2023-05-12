Італія

Італійці дозволили супротивнику здобути вольову перемогу.

Фіорентина в рамках першого півфінального матчу Ліги конференцій приймала на своєму полі Базель та зазнала поразки з рахунком 1:2.

Флорентійці відкрили рахунок в середині першого тайму зусиллями Кабрала та, задавалось, можуть довести гру до перемоги.

Втім, Базель зрівняв рахунок завдяки голу Діуфа на 71 хвилині, а вже в компенсований час Амдуні вирвав перемогу для швейцарців.

Фіорентина — Базель 1:2

Голи: Кабрал, 25 — Діуф, 71, Амдуні, 90+2

Фіорентина: Террачано – Додо, Мартінес, Раньєрі, Бірагі – Бонавентура (Барак 86), Амрабат (Кастровіллі 73), Мандрагора – Іконе (Куаме 81), Кабрал (Йович 81), Гонсалес (Брекало 73)

Базель: Хіц – Ланг, Адамс, Пельмар – Ндоє, Діуф, Джака, Бургер (Малес 86), Каліфіорі (Міллар 63) – Огюстен (Зечірі 77), Амдуні