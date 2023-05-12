Італія

Воротар планує далі виступати у складі переможця чемпіонату Італії.

П'єрлуїджі Голліні розповів про те, як це було — виграти скудетто з Наполі цього сезону, і висловив бажання залишитися в клубі.

28-річний італійський голкіпер приєднався до Партенопеї в січні цього року на правах оренди з Аталанти, трохи розгрузивши Алекса Мерета. Він майже не з'являвся з моменту свого прибуття, лише двічі вийшов на футбольне поле.

Кар'єра Голліні була трохи хаотичною в попередні роки після його появи в Аталанті, він проводив час в оренді з Тоттенгемом і Фіорентиною, перш ніж прибути в столицю Кампанії.

У розмові з Radio Kiss Kiss Napoli через CalcioNapoli1926 Голліні розповів про те, що відчуваєш, коли виграв скудетто з Наполі цього сезону.

"Я почуваюся краще, ніж учора, і сподіваюся, що завтра буде ще краще. Скудетто — це великі емоції, я живу ним як нагородою за всі жертви, на які я пішов, коли був дитиною. Ми всі вдячні Наполі за цю можливість, це унікальне місце для перемоги, і вболівальники заслуговують на цю радість.

Той, хто прибуває сюди, має вміти негайно інтегруватися, але група також має вміти допомагати новачкам. Мене дуже добре зустріли, мені було легко.

З Кубком світу в середині сезону все могло статися, але ми мали велику перевагу вже у завершальній фазі ще першої половини сезону. Тим не менш, у нас була чудова й друга половина сезону.

Лучано чудовий, я його поважаю. Він належить до того кола тренерів, які вміють і мотивувати, і тренувати. Тоді персонал суперпідготовлений, і це не випадково, що всі вони дуже добре себе проявляють цього року.

Я хотів би залишитися в Наполі, але це залежить не від мене. Я був би дуже радий залишитися в Адзуррі, це моє найбільше бажання".

Гравець наразі не знає щодо свого подальшого майбутнього.