Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії A, що відбувся 12 травня 2023 року, 21:45.

У рамках 35 туру італійської Серії А римський Лаціо перебував за крок від поразки в домашньому матчі проти Лечче.

Команда Мауріціо Саррі невпевнено розпочала гру, коли вже посеред першого тайму отримала пенальті у власні ворота. Щоправда, Габріель Стрефецца не зміг влучити у ворота, а трохи пізніше "орли" зуміли провести гольову атаку.

Однак до перерви господарі поля так і не втримали власну перевагу, а підсумковий дубль від Удена зіпсував їм ще й початок другого тайму.

Римляни помітно переважали за кількістю створених моментів та володінням м’ячем у другому таймі, але це забезпечило їм лише пізній гол Мілінкович-Савича вже під завершення компенсованого часу.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Лаціо — Лечче в 35 турі італійської Серії А-2022/23:

Лаціо — Лечче 2:2

Голи: Іммобіле, 34, Мілінкович-Савич, 90+4 — Уден, 45+2, 51

На 23 хвилині Габріель Стрефецца (Лечче) не забив пенальті (промах).

Лаціо: Проведель — Лаццарі, Казале, Романьйолі, Хісай (Пеллегріні, 58) — Мілінкович-Савич, Маркос Антоніо (Башич, 73), Луїс Альберто — Андерсон (Педро, 58), Іммобіле, Дзакканьї.

Лечче: Фальконе — Гендрей (Романьйолі, 77), Баскіротто, Умтіті, Галло — Блен, Г’юлманд, Уден — Стрефецца (Гонсалес, 77), Коломбо (Сісей, 68), Банда (Ді Франческо, 68).

Попередження: Лаццарі, Пеллегріні, Мілінкович-Савич — Банда, Уден, Фальконе, Блен, Гонсалес.