Італія

Боснійський форвард готовий підписати нову короткострокову угоду.

Досвідчений нападник Едін Джеко найближчим часом може пов'язати своє майбутнє з міланським Інтером.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, сторони близькі до укладання нового контракту, який буде розрахований до літа 2024 року.

Зазначається, що фінансові умови 37-річного боснійця за новою угодою з "нерадзуррі" мають погіршитися.

На даний момент Джеко заробляє 5,5 мільйонів євро, а також 1 мільйон передбачений як бонуси. За новим контрактом зарплата форварда становитиме 4 мільйони євро + 1 мільйон бонусами.

Цього сезону Едін Джеко провів 47 поєдинків, у яких він забив 14 голів і віддав 5 результативних передач.