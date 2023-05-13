Італія

Завершилися матчі другого дивізіону чемпіонату Італії.

Беневенто та СПАЛ були в Серії А в 2020 році, але сьогодні математично вилетіли в Серію С, тоді як Барі робить ще один крок до підвищення.

До кінця регулярного сезону залишився лише один раунд, і Фрозіноне та Дженоа вже впевнені у своєму виході в Серію А на сезон-2023-24.

Боротьба за місця в плей-офф зараз залежить від позиції, але Барі зафіксував третє місце.

Решта боротьби відбудеться між Судтіролем, Кальярі та Пармою, які вийшли в плей-офф.

Що стосується вильоту в Серію С, Беневенто і СПАЛ математично вилетіли сьогодні вдень, а Перуджа висить на волоску після поразки від Венеції з рахунком 3:2.

Беневенто був у Серії А в сезоні-2020-21, і належить одному з найбагатших людей Італії Оресте Вігоріто, але інвестиції не дали створити команду-переможця.

Востаннє СПАЛ був у вищому дивізіоні в 2019-20 роках, але після поглинання у 2021 році адвокатом Дональда Трампа Джо Такопіною вони пройшли через низку тренерів, включаючи Даніеле Де Россі та Массімо Оддо, з невтішними результатами.