Італія

Лідер Фіорентини може незабаром змінити клуб.

Після підтвердження раніше цього тижня, що Серхіо Бускетс піде на фініші сезону, підписання нового опорного півзахисника буде надзвичайно важливим для Барселони цього літа.

Крім Бускетса, в першій команді Хаві Ернандеса немає природного стрижня, який змусить Барселону підписати його напередодні наступного сезону.

Амрабат був близький до приєднання в січні, але угода не просунулася через фінансові проблеми Барселони. Однак цього літа він може таки перейти в клуб, і, за словами Тоні Хуанмарті, марокканський півзахисник буде доступний за 20-25 мільйонів євро. Крім того, Фіорентина, як повідомляється, пообіцяла Амрабату, що вони допоможуть сприяти переходу в Барселону цього літа.

Підписання Амрабата було б добре сприйняте серед вболівальників Барселони, і, враховуючи, що гонорар є доступним, тепер команда повинна вжити необхідних заходів для здійснення трансферу.