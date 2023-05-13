Після підтвердження раніше цього тижня, що Серхіо Бускетс піде на фініші сезону, підписання нового опорного півзахисника буде надзвичайно важливим для Барселони цього літа.

Крім Бускетса, в першій команді Хаві Ернандеса немає природного стрижня, який змусить Барселону підписати його напередодні наступного сезону. 

Амрабат був близький до приєднання в січні, але угода не просунулася через фінансові проблеми Барселони. Однак цього літа він може таки перейти в клуб, і, за словами Тоні Хуанмарті, марокканський півзахисник буде доступний за 20-25 мільйонів євро. Крім того, Фіорентина, як повідомляється, пообіцяла Амрабату, що вони допоможуть сприяти переходу в Барселону цього літа.

Підписання Амрабата було б добре сприйняте серед вболівальників Барселони, і, враховуючи, що гонорар є доступним, тепер команда повинна вжити необхідних заходів для здійснення трансферу.