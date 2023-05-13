Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 13 травня 2023 року, 19:00.
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13 травня 2023, 21:54
У рамках 35 туру італійської Серії А Спеція на своєму полі приймала Мілан.
Команда українця Віктора Коваленка сенсаційно здолала "росонері".
Огляд матчу:
Спеція – Мілан 2:0
Голи: Вісневськи, 75, Еспозіто, 85.
Спеція: Драговськи, Аміан, Ампаду, Ніколау, Вісневськи, Екдаль, Еспозіто, Бурабія (Журковські, 64), Гьясі (Коваленко, 90+3), Нзола, Реца.
Мілан: Маньян, Калулу, К'єр, Томорі (Калабрія, 85), Ернандес (Балло-Туре, 64), Тоналі, Побега, Салемакерс (Де Кетеларе, 64), Діас (Адлі, 71), Ребич (Жиру, 71), Орігі.
Попередження: Аміан, 38 — Діас, 52.