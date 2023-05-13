У рамках 35 туру італійської Серії А Спеція на своєму полі приймала Мілан.

Команда українця Віктора Коваленка сенсаційно здолала "росонері". 

Огляд матчу

Спеція – Мілан 2:0
Голи: Вісневськи, 75, Еспозіто, 85.

Спеція: Драговськи, Аміан, Ампаду, Ніколау, Вісневськи, Екдаль, Еспозіто, Бурабія (Журковські, 64), Гьясі (Коваленко, 90+3), Нзола, Реца. 

Мілан: Маньян, Калулу, К'єр, Томорі (Калабрія, 85), Ернандес (Балло-Туре, 64), Тоналі, Побега, Салемакерс (Де Кетеларе, 64), Діас (Адлі, 71), Ребич (Жиру, 71), Орігі. 

Попередження: Аміан, 38 — Діас, 52. 