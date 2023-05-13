Італія

Завершився матч чемпіонату Італії.

У рамках 35 туру Серії А Інтер на своєму полі приймав Сассуоло.

Колектив Сімоне Індзагі лідирував у ході зустрічі в три м'ячі, але потім примудрився пропустити два голи поспіль. Кінець зустрічі був напружений до того моменту, поки Ромелу Лукаку не забив свій другий м'яч у грі на 89 хвилині.

4:2 – Інтер набирає три очки та відірвався від Мілана, який розташувався на п'ятому місці, на п'ять очок.

Інтер - Сассуоло 4:2

Голи: Лукаку 41, 90, Руан 55 (автогол), Мартінес 58 — Енріке 63, Фраттезі 77.

Інтер: Ханданович, Д'Амброзіо, Де Врей (Бастоні 73), Ачербі, Белланова (Дарміан 79), Брозович, Гальярдіні, Мхітарян (Асллані 61), Дімарко (Госенс 61), Лукаку, Корреа (Мартінес 46).

Сассуоло: Консільї, Тольян (Зортеа 76), Руан (Д. Феррарі 64), Ерліч, Рожеріо, Енріке (Торстведт 76), Фраттезі, Лопес, Берарді, Дефрель (Пінамонті 57), Лор'єнте (Байрамі 57).

Попередження: Де Врей 70, Брозович 84 — Дефрель 30, Руан 42, Енріке 76.