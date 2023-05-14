Італія

Завершились матчі чемпіонату Італії.

У рамках 35-го туру італійської Серії А Монца на своєму полі приймала Наполі та зуміла здолати чинного чемпіона Італії.

В іншому матчі Фіорентина приймала Удінезе і без особливих труднощів здолала гостей.

Монца - Наполі 2:0

Голи: Мота 18, Петанья 54

Монца: Ді Грегоріо, Іццо (Антов 83), Марлон, Кальдірола, Чуррія, Пессіна (Мачін 83), Ровелла (Сенсі 76), Аугусто, Капрарі (Бірінделлі 68), Петанья (Ф. Карбоні 83), Мота

Наполі: Голліні, Берешинські (Ді Лоренцо 62), Ррахмані, Жезус, Олівера, Ангісса (Распадорі 63), Лоботка (Сімеоне 80), Зелінськи, Елмас (Політано 62), Осімхен, Дзербін (Кварацхелія 46)

Попередження: Кальдірола 23 — Елмас 53.

Фіорентина - Удінезе 2:0

Голи: Кастровіллі 7, Бонавентура 90

Фіорентина: Черофоліні, Венуті (Додо 75), Міленкович, Ігор, Бірагі (Терзич 60), Данкан (Мандрагора 60), Кастровіллі, Іконе (Н. Гонсалес 46), Барак (Бонавентура 71), Брекало, Куаме

Удінезе: Сільвестрі, Бекао, Бійол, Н. Перес, Ебоселе (Удоджі 61), Перейра, Уолас, Ловрич (Вівальдо 77), Зеегелаар (Арслан 61), Самарджич (Пафунді 84), Несторовськи

Попередження: Бірагі 45+4, Міленкович 69, Венуті 73 — Ебоселе 42, Уолас 45+2, Зеегелаар 58.