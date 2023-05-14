Італія

Нульову нічию ми побачили на Стадіо Ренато Далл'Ара.

У рамках 35-го туру італійської Серії А Болонья приймала на своєму полі Рому, яка веде боротьбу за потрапляння до єврокубкової зони.

Командам виявилося замало двох таймів, щоб реалізувати свої моменти, тому фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

Незважаючи на втрату очок, команда Жозе Моурінью залишилася на шостому місці турнірної таблиці, проте відставання Аталанти від римлян наразі складає лише одне очко.

Болонья — Рома 0:0

Болонья: Скорупськи, Де Сільвестрі (Лікоянніс 70), Соса, Боніфаці, Камбіазо, Фергюсон (Моро 70), Схутен, Домінгес, Арнаутович (Зіркзеє 70), Барроу, Орсоліні

Рома: Свілар, Челік (Манчіні 53), Крістанте, Ібаньєс, Міссорі, Камара, Тахірович (Матич 76), Залевськи, Вейналдум (Бове 53), Сольбаккен (Лоренцо Пеллегріні 70), Белотті (Абрахам 54)

Попередження: Боніфаці, Орсоліні — Камара