Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії A, що відбувся 14 травня 2023 року, 21:45.

У рамках 35 туру італійської Серії А туринський Ювентус на власному полі обіграв Кремонезе.

Команда Массіміліано Аллегрі мала суттєву перевагу над суперниками за володінням м’ячем та атакувальними діями в першому таймі, але до протоколу в підсумку занесла виключно вимушену заміну Поля Погба через травму.

У другій половині гри "зебри" були не менш наполегливими й у підсумку забезпечили собі швидкий результативний постріл, який підкріпили ще одним голом уже під завісу основного часу.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ювентус — Кремонезе в 35 турі італійської Серії А-2022/23:

Ювентус — Кремонезе 2:0

Голи: Фаджолі 55, Бремер 79

Ювентус: Перін, Данило, Бремер, Гатті, Куадрадо (Барб'єрі 83), Фаджолі, Паредес, Рабьо, К'єза (Айлінг-Джуніор 67), Погба (Мілік 24, Кен 83), Влахович (Ді Марія 66)

Кремонезе: Карнезеккі, Васкес, Кірікеш, А. Феррарі (Кастаньєтті 67), Лочошвілі (Сернікола 70), Куальята (Валері 46), Гальдамес, Бенассі (Буонаюто 67), Мейте, Окереке, Афена-Гьян (Чофані 46)

Попередження: Куадрадо 63, Данило 66.