Італія

Француз може більше на зіграти цієї кампанії.

Очікується, що Поль Погба пропустить решту ігор Ювентуса в сезоні-2022-23 років після отримання офіційного діагнозу щодо травми стегна в матчі з Кремонезе (2:0) у неділю.

Ювентус оприлюднив коротку заяву на клубному веб-сайті в понеділок вдень, в якій повідомляється, що у француза ураження прямого м'яза низького ступеня лівого стегна і що процес реабілітації вже почався.

Травма не є незначною, але, на щастя для Погба, вона менш серйозна, ніж передбачалося спочатку.

За даними SportMediaset, звичайний період перерви у випадку травми такого ступеня тяжкості зазвичай триває близько 20 днів, але оскільки сезон Серії А завершується 4 червня, малоймовірно, що Погба виступатиме за Юве до завершення цієї кампанії.

30-річного гравця зустріла хвиля повідомлень з підтримкою в Інтернеті після матчу проти Кремонезе, а також його зустріли кілька вболівальників, коли він прямував до JMedical для тестів у понеділок вранці.