Італія

25-річний футболіст переніс операцію.

Ісмаель Беннасер вибув на півроку через тяжку травму, повідомив офіційний сайт Мілана.

Сьогодні 25-річний півзахисник збірної Алжиру переніс артроскопію правого коліна. Йому усунули пошкодження хряща.

Відновлення Ісмаеля займе щонайменше шість місяців. Таким чином, він пропустить і початок наступного сезону.

Нагадаємо, що Беннасер отримав пошкодження коліна та був замінений на 17-й хвилині першого півфіналу Ліги чемпіонів з Інтером (0:2).

У поточному сезоні Беннасер провів 40 матчів за "россонері", забив 3 голи, зробив 2 асисти.