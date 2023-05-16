Італія

Його контракт автоматично продовжиться ще на один сезон.

Алекс Сандро залишиться в Ювентусі ще на один сезон, повідомляє журналіст Ромео Агресті.

За його інформацією, 32-річний футболіст відіграв мінімальну кількість матчів цього сезону для того, щоб активувати опцію автоматичного продовження контракту до 2024 року.

Тим не менш, туринці за будь-яких розкладів збиралися зберегти бразильця у складі своєї команди.

Цього сезону Сандро провів 36 матчів і віддав 3 асисти за Ювентус.