Італія

Туринці хотіли би викупити хорвата.

Згідно з повідомленням газети Tuttosport, можливість Торіно підписати Ніколу Влашича завершується 10 червня, але Граната вже зв'язалася з Вест Хемом із проханням про знижку.

Збірник Хорватії перейшов на Стадіо Гранде Торіно на правах оренди з правом викупу за 13 мільйонів євро минулого літа, але "Граната", схоже, не бажає витрачати стільки, щоб підписати атакувального півзахисника на постійній основі.

У вівторковому друкованому виданні Tuttosport (сторінка 19) стверджується, що можливість Торіно придбати гравця завершується 10 червня, але Граната вже зв’язалася з директорами Вест Гема з проханням підписати футболіста за нижчу ціну.

Згідно зі звітом, Торіно не хоче витрачати більше 9 мільйонів євро, і якщо Вест Гем відмовиться продати гравця за таку суму, то "Граната" буде наполягати на новій угоді про оренду, щоб залишити гравця в клубі на наступний сезон.

Президент Торіно Урбано Каїро сподівається переконати "молотобійців", знаючи, що Влашич не хоче повертатися до Лондона і хоче продовжити співпрацю зі своїм співвітчизником Іваном Юричем.

Цього сезону на рахунку Влашича п'ять голів і шість асистів у 34 матчах за "Гранату".