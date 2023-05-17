Туринський клуб не планує розлучатися із французом.
ПОЛЬ ПОГБА, GETTY IMAGES
17 травня 2023, 12:39
Поль Погба продовжуватиме виступати за Ювентус, повідомляє La Gazzetta dello Sport.
Джерело інформує, що в клубі не змінили свою думку щодо 30-річного футболіста. У Погба вірять і розраховують на нього наступного сезону як на ключового виконавця.
Також очікується, що влітку команду покине півзахисник Адрієн Рабьо.
Цього сезону Погба провів 10 матчів за Ювентус у всіх турнірах: на його рахунку одна результативна передача. Більшість сезону Поль був травмований.