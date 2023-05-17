Італія

Туринський клуб не планує розлучатися із французом.

Поль Погба продовжуватиме виступати за Ювентус, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Джерело інформує, що в клубі не змінили свою думку щодо 30-річного футболіста. У Погба вірять і розраховують на нього наступного сезону як на ключового виконавця.

Також очікується, що влітку команду покине півзахисник Адрієн Рабьо.

Цього сезону Погба провів 10 матчів за Ювентус у всіх турнірах: на його рахунку одна результативна передача. Більшість сезону Поль був травмований.