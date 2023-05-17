47-річний фахівець може надовго залишитись у нинішній команді.
Сімоне Індзагі, Getty Images
17 травня 2023, 16:45
Інтер готовий розпочати переговори із Сімоне Індзагі, повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
За його інформацією, клуб може продовжити контракт із 47-річним італійцем до літа 2025 року.
Діюча угода Індзагі з Інтером розрахована до 2024 року.
Нагадаємо, що Індзагі тренує Інтер із 2021 року. Під його керівництвом клуб виграв Кубок Італії та два Суперкубки, а також вийшов у фінал Ліги чемпіонів.
У поточному сезоні Інтер посідає третє місце у Серії А.