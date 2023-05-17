Італія

47-річний фахівець може надовго залишитись у нинішній команді.

Інтер готовий розпочати переговори із Сімоне Індзагі, повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За його інформацією, клуб може продовжити контракт із 47-річним італійцем до літа 2025 року.

Діюча угода Індзагі з Інтером розрахована до 2024 року.

Нагадаємо, що Індзагі тренує Інтер із 2021 року. Під його керівництвом клуб виграв Кубок Італії та два Суперкубки, а також вийшов у фінал Ліги чемпіонів.

У поточному сезоні Інтер посідає третє місце у Серії А.