Італія

Вірменський хавбек має пошкодження після матчу Ліги чемпіонів.

Півзахисник міланського Інтера Генріх Мхітарян не зможе допомогти своїй команді у матчі італійської Серії А проти Наполі. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, у 34-річного вірменина розтягнення чотириголового м'яза лівого стегна, яке він пошкодив у матчі-відповіді проти Мілана в Лізі чемпіонів.

Найближчим часом Генріх пройде детальніше медичне обстеження, яке визначить ступінь серйозності травми та терміни відновлення.

Цього сезону Мхітарян провів 48 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав дві результативні передачі.

Нагадаємо, матч Наполі — Інтер відбудеться у неділю, 21 травня, о 19:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що Мхітарян — перший вірменський футболіст, який вийшов у фінал Ліги чемпіонів.