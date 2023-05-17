Вірменський хавбек має пошкодження після матчу Ліги чемпіонів.
Генріх Мхітарян, Getty Images
17 травня 2023, 19:37
Півзахисник міланського Інтера Генріх Мхітарян не зможе допомогти своїй команді у матчі італійської Серії А проти Наполі. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
За інформацією джерела, у 34-річного вірменина розтягнення чотириголового м'яза лівого стегна, яке він пошкодив у матчі-відповіді проти Мілана в Лізі чемпіонів.
Найближчим часом Генріх пройде детальніше медичне обстеження, яке визначить ступінь серйозності травми та терміни відновлення.
Цього сезону Мхітарян провів 48 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав дві результативні передачі.
Нагадаємо, матч Наполі — Інтер відбудеться у неділю, 21 травня, о 19:00 за київським часом.
Раніше повідомлялося, що Мхітарян — перший вірменський футболіст, який вийшов у фінал Ліги чемпіонів.