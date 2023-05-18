Італія

Бельгієць поки не демонструє очікуваний від нього рівень.

Минулого літа Мілан інвестував понад 30 мільйонів євро в Шарля Де Кателаре, але бельгійський талант розчарував у своєму дебютному сезоні, що призвело до сумнівів щодо його місця в команді.

22-річний гравець виглядає не тим гравцем, який блищав у Брюгге минулого сезону, зумівши віддати лише одну результативну передачу за 1441 хвилину в 38 матчах. Він вийшов у стартовому складі лише в дев’яти матчах Серії А і залишався на лаві запасних в попередніх п’яти іграх Ліги чемпіонів поспіль.

Паоло Мальдіні обговорював Де Кателаре після вибуття Мілана з Ліги чемпіонів, підкреслюючи, що "нам було б набагато простіше і набагато дешевше вибрати такого статусного гравця, як Дібала".

Як підкреслює TMW, Мілану тепер потрібно вирішити, що робити з Де Кателаре в наступне літнє трансферне вікно, мабуть, на столі є три варіанти: утримати 22-річного гравця, віддати його в оренду клубу з меншим тиском або скоротити їхні втрати та продати його.

Враховуючи бажання "россонері" продовжувати молодіжний проект, цілком можливо, що він залишиться в команді принаймні ще на один сезон, але влітку може статися що завгодно після важкої кампанії для команди.