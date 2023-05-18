Італія

Корейський футболіст привернув увагу багатьох клубів.

Кім Мін Дже привернув увагу ПСЖ та англійських топ-клубів, повідомляє RMC.

За інформацією джерела, захисник Наполі подобається раднику парижан із спортивних питань Луїшу Кампушу. Агент гравця вже спілкувався з португальським менеджером, але угоди поки що не досягнуто.

Зазначається, що сам футболіст хотів би грати в АПЛ. У його представника вже були контакти з Манчестер Юнайтед, а Ліверпуль надсилав корейцю запит.

У поточному сезоні 26-річний захисник провів 33 матчі в Серії А та забив 2 голи.