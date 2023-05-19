Італія

Солідний рік для італійського футболу у Європі.

На цьому тижні пройшли матчі-відповіді півфіналів Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій.

У фіналі Ліги чемпіонів між собою зіграють Інтер та Манчестер Сіті. У Лізі Європи за трофей боротимуться Рома та Севілья, а трофей Ліги конференцій розіграють Фіорентина та Вест Гем.

Таким чином, у фіналах єврокубків зіграють одразу три клуби з італійської Серії А. Таке сталося вперше із сезону-1997/98.

У сезоні-1997/98 у фіналі Кубка УЄФА зустрілися Інтер та Лаціо, а Ювентус вів битву з Реалом у фіналі Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів пройде у Стамбулі, 10 червня, Ліги Європи – 31 травня у Будапешті, Ліги конференцій – 7 червня у Празі.