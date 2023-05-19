Італія

Керманич Ювентуса — про виліт своєї команди від Севільї на стадії півфіналу Ліги Європи.

У матчі-відповіді півфіналу Ліги Європи туринський Ювентус зазнав поразки від Севільї, що коштувало італійській команді місця в заключному раунді другого за значимістю єврокубка.

Головний тренер "старої синьйори" Массіміліано Аллегрі поділився емоціями від цього незадовільного результату.

"Деталі мають значення. Попри те, що хлопці показали хорошу гру, ці розчарування є необхідними кроками для їх зростання. На жаль, ми не виграємо трофей.

Це був важкий рік. Ми повинні відновити свої кондиції, тому що нам потрібно фінішувати другими у Серії А. Вибачте, тому що хлопці заслуговували на більше, вони справді добре виступили. Мені нема в чому їх дорікати", — цитує слова Аллегрі офіційний сайт Ювентус.

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