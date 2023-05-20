Італія

Непоганий виступ цьогорічного новачка.

У цю пору року, але в контексті попереднього сезону, італійська Монца ще завершувала свої справи в Серії B та поступово готувалась до виступів у "елітному" дивізіоні.

І тоді, певна річ, "Бріанцолі" й подумати не могли, наскільки вдало можуть провести свій перший рік у рамках Серії A.

Напередодні в гостьовому матчі 36 туру національної першості Монца обіграла Сассуоло (2:1), завдяки чому здобула свою 14 перемогу в поточній кампанії, маючи при цьому на рахунку також 10 нічийних результатів і 12 поразок.

Усе це дало команді можливість назбирати 52 очки, що відповідає восьмій позиції в турнірній таблиці, та посісти місце серед рідкісних клубів у італійській першості, яким удавалось провести настільки ж удалий перший сезон.

Окрім Монци, більше 50 очок в "еліті" з першої спроби за останні 70 років здобував К’єво в сезоні-2001/02 (54) та Парма в сезоні-1990/91 (51).

При цьому підрахунку вважалось, що за перемогу команди отримують три пункти.

У передостанньому турі Монца гратиме вдома проти Лечче, а завершить сезон у гостях у бергамаської Аталанти.