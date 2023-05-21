Італія

Гол Ромелу Лукаку не дозволив "нерадзуррі" набрати бодай одне очко проти новоспеченого чемпіона Італії.

У рамках 36-го туру італійської Серії А новоспечений чемпіон країни в особі Наполі приймав на своєму полі Інтер, який вийшов у фінал Ліги чемпіонів, а також невдовзі розіграє Кубок Італії у фіналі з Фіорентиною.

На 41-й хвилині зустрічі "нерадзуррі" залишилися у меншості після того, як Роберто Гальярдіні побачив перед очима другу жовту картку.

У другому таймі Наполі скористався чисельною перевагою, коли Андре Замбо Ангісса відкрив рахунок на 67-й хвилині поєдинку, але надалі у Інтера з'явилася можливість набрати хоча б одне очко у гостьовому матчі з чемпіоном.

На 82-й хвилині Ромелу Лукаку подарував Інтеру надію на позитивний результат, але лише через три хвилини Джованні Ді Лоренцо знову вивів Наполі вперед, а вже у компенсований час Гаетано встановив підсумковий рахунок на користь своєї команди — 3:1.

Наполі - Інтер 3:1

Голи: Ангісса, 67, Ді Лоренцо, 85, Гаетано, 90+5 — Лукаку, 82

Наполі: Мерет, Ді Лоренцо, Ррахмані, Кім (Жезус 74), Олівера, Лоботка, Ангісса, Зелінські (Гаетано 83), Ельмас (Распадорі 69), Осімген (Сімеоне 69), Кварацхелія (Політано 83)

Інтер: Онана, Д'Амброзіо, Де Фрай, А. Бастоні (Ачербі 58), Белланова (Думфріз 74), Гальярдіні, Барелла (Брозович 58), Асллані, Гозенс (Лаутаро Мартінес 80), Лукаку, Корреа (Дімарко 74)

Попередження: Ельмас 65 — Гальярдіні 19

Вилучення: Гальярдіні, 41