Італія

Туринці знову за крок від непотрапляння до Ліги чемпіонів.

Ювентус повторно оштрафовано зняттям пунктів у чемпіонаті Італії - повідомляє портал La Gazzetta dello Sport.

Суд відняв в команди 10 очок через справу про фіктивний приріст капіталу з боку туринського клубу.

Окрім того, семеро менеджерів туринців і радників ради директорів було виправдано, в тому числі легендарного Павла Недведа.

Наразі клуб із Турину опустився на сьому сходинку у таблиці.