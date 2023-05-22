Туринці знову за крок від непотрапляння до Ліги чемпіонів.
Команда Ювентус - Getty Images
22 травня 2023, 22:27
Ювентус повторно оштрафовано зняттям пунктів у чемпіонаті Італії - повідомляє портал La Gazzetta dello Sport.
Суд відняв в команди 10 очок через справу про фіктивний приріст капіталу з боку туринського клубу.
Окрім того, семеро менеджерів туринців і радників ради директорів було виправдано, в тому числі легендарного Павла Недведа.
Наразі клуб із Турину опустився на сьому сходинку у таблиці.