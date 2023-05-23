Туринці не зуміли щось протиставити опоненту по чемпіонату Італії.
Емполі - Ювентус - Getty Images
23 травня 2023, 00:17
Ювентус програв на виїзді непоступливому Емполі. Команда пропустила двічі ще на протязі першого тайму матчу.
У другій сорокап'ятихвилинці скромний колектив взагалі оформив розгром. Фаворит, схоже, черезмірно негативно сприйняв новину про зняття 10 пунктів.
Емполі — Ювентус 4:1
Голи: Капуто, 18, 48, Луперто, 21, Пікколі, 90 — К'єза, 85
Емполі: Вікаріо — Ебуехі, Ісмаїлі, Луперто, Парізі — Грассі, Бандінеллі (Хаас, 68) — Акпа Акпро (Стоянович, 88), Фацціні (Хендерсон, 78), Камб'ягі (П'яца, 78) — Капуто (Пікколі, 88)
Ювентус: Щенсний — Гатті, Бремер, Алекс Сандро (Ругані, 63) — Барб'єрі (Паредес, 46), Міретті (К'єза, 46), Локателлі (Кін, 59), Рабіо, Костич — Мілік (Ді Марія, 59), Влахович
Попередження: Парізі, Бандінеллі — Рабіо, Паредес