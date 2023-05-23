22-річний футболіст може залишити склад "россонері".
ШАРЛЬ ДЕ КЕТЕЛАРЕ, GETTY IMAGES
23 травня 2023, 12:59
Шарль Де Кетеларе може залишити Мілан, повідомляє La Gazzetta dello Sport.
За інформацією джерела, на футболіста претендує Монца, яка б хотіла взяти його в оренду.
Однак для початку керівництво та головний тренер Стефано Пьолі повинні погодити відхід футболіста, а також зрозуміти, чи залишиться у складі орендований Браїм Діас.
Нагадаємо, що Мілан придбав Де Кетеларе у Брюгге влітку минулого року.
Цього сезону футболіст провів 39 матчі за Мілан і відзначився однією результативною передачею.