Італія

22-річний футболіст може залишити склад "россонері".

Шарль Де Кетеларе може залишити Мілан, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, на футболіста претендує Монца, яка б хотіла взяти його в оренду.

Однак для початку керівництво та головний тренер Стефано Пьолі повинні погодити відхід футболіста, а також зрозуміти, чи залишиться у складі орендований Браїм Діас.

Нагадаємо, що Мілан придбав Де Кетеларе у Брюгге влітку минулого року.

Цього сезону футболіст провів 39 матчі за Мілан і відзначився однією результативною передачею.