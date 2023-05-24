Італія

Стали відомі стартові склади команд для фінального поєдинку Кубку Італії, у якому зіграють флорентійська Фіорентина та міланський Інтер.

Фіорентина та міланський Інтер розіграють поміж собою Кубок Італії на полі Стадіо Олімпіко.

Вінченцо Італьяно, після нічиєї проти Торіно (1:1), залучив до стартового складу Терраччано до рамки воріт, тоді як Додо, Міленкович та Бірагі повернуться до лінії захисту, тоді як Амрабат та Кастровілі зіграють в опорній зоні, а Іконе, Бонавентура та Гонсалес розташуються під нападником, яким буде Кабрал.

Сімоне Індзагі, на тлі поразки від Наполі (1:3), використав із перших хвилин Дарміана та Ачербі в трійці центральних захисників, тоді як Думфріс та Дімарко зіграють на флангах, а Брозович та Чалханоглу повернуться до центральної вісі. У атаці гратимуть Мартінес та Джеко.

Фіорентина: Терраччано — Додо, Міленкович, Куарта, Бірагі — Амрабат, Кастровіллі — Іконе, Бонавентура, Гонсалес — Артур Кабрал.

Запасні: Черофоліні, Ваннуччі, Йович, Сапонара, Терзіч, Раньєрі, Венуті, Дункан, Соттіль, Мандрагора, Бьянко, Барак, Ігор, Куаме.



Інтер: Ханданович — Дарміан, Ачербі, Бастоні — Думфріс, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Дімарко — Мартінес, Джеко.

Запасні: Кордаз, Онана, Гал’ярдіні, де Врей, Госенс, Корреа, Белланова, Асллані, Мхітарян, Д’Амброзіо, Шкрініар, Акінсанміро, Станкович, Лукаку.



Гра Фіорентина — Інтер почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.