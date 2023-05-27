Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії A, що відбувся 26 травня 2023 року, 21:45.

У рамках 37 туру італійської Серії А генуезька Сампдорія на власному полі зіграла внічию проти Сассуоло.

Команди продемонстрували просто шалений старт зустрічі, оскільки вже до завершення 11 хвилини рахунок устиг тричі змінитись. Господарі при цьому забили першими, але й відсвяткувати нормально не встигли, як отримали у власні ворота два результативних постріли за дві хвилини.

Очевидно, що на цьому тлі гра проходила виключно на емоціях, проте гравцям здебільшого вдавалось тримати себе в межах дозволеного. Що ж до переваги в першому таймі, то жодна зі сторін не могла себе вважати явним лідером протистояння.

У другій половині рівновага за показником володіння м’ячем зберігалась, але гості помітно більше разів загрожували чужим воротам. Однак зрештою четвертий гол у грі забили не вони — Сампдорія врятувалась від поразки завдяки автоголу, а потім усім стадіоном проводжала Фабіо Квальяреллу за заміну.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Сампдорія — Сассуоло в 37 турі італійської Серії А-2022/23:

Сампдорія — Сассуоло 2:2

Голи: Габб’ядіні, 8, Ерлич, 78 (авт.) — Берарді, 9, Енріке, 11

Сампдорія: Турк — Ойконому (Мурільйо, 68), Нейтінк (Муру, 46), Аміоне (Паолетті, 46)— Дзанолі, Вінкс, Рінкон (Ілкхан, 61), Ауджелло — Леріс — Габб’ядіні, Квальярелла (Ламмерс, 88).

Сассуоло: Консільї — Дзортеа, Ерлич (Романья, 90), Феррарі, Рожеріу — Торстведт (Харруї, 46), Обьянг, Енріке (Лопес, 63) — Берарді, Пінамонті (Дефрель, 79), Сейде (Байрамі, 63).

Попередження: Ойконому — Торстведт, Харруї.