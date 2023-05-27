Італія

Новоспечені чемпіони Італії поступово формують кістяк команди на роки вперед.

Італійський Наполі за підсумками поточного сезону вперше за останніх багато років став чемпіоном країни, після чого команда перейшла до етапу формування складу на майбутню кампанію.

Бажання "Партенопеї" при цьому зберегти своїх провідних виконавців при цьому є цілком зрозумілим та виправданим, тож нікого в підсумку не здивувала новина від прес-служби клубу щодо успішного завершення перемовин щодо нового контракту з косоварським центральним захисником Аміром Ррахмані, які тривали ще з вересня минулого року.

29-річний виконавець долучився до Наполі ще на початку сезону-2020/21, а цього футбольного року відіграв 34 матчі, забивши два голи та віддавши один гольовий пас.

У підсумку, йому запропонували нову угоду строком до 2027 року з можливістю продовження ще на один сезон та зарплатнею в 2,5 млн євро на рік.

🤝 Prolungato il contratto di Amir Rrahmani fino a Giugno 2027 con opzione di prolungamento da parte del Club fino al 30 giugno 2028!



👉 https://t.co/Ni1r124R0H



💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/QAv8eRGs4J — Official SSC Napoli (@sscnapoli) May 26, 2023

За свою багаторічну кар’єру Ррахмані встиг відіграти за косоварську Дреницю, албанський Партизані, хорватські Спліт та Динамо Загреб, а також італійську Верону.

У складі Наполі він усього провів 95 матчів, забивши сім м’ячів та віддавши дві гольові передачі.