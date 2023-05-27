Італія

Зі складу чемпіонів Італії гравець може опинитись у Другій Бундеслізі.

Поточний сезон для берлінської Герти відзначатиметься першим із моменту кампанії-2012/13 поверненням до Другої Бундесліги через невдалі виступи в "елітному" дивізіоні німецького футболу.

Одна "Стара Дама" вже ставить собі на меті швидке повернення до переліку найкращих команд країни, задля чого готова інвестувати в придбання нових виконавців.

Зокрема, столичний колектив хоче повернути на батьківщину опорного півзахисника італійського Наполі Дієго Демме, який у чемпіонському сезоні "Партенопеї" відіграв далеко не найбільш важливу роль, провівши на полі всього 133 хвилини в шести матчах.

Однак ключовим наразі для Герти скоріше є не питання трансферів, а проблеми з отриманням ліцензії на виступи в другому дивізіоні, оскільки клуб має певні проблеми з фінансуванням.