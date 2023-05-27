Італія

Капітан із великої літери.

Генуезька Сампдорія провалила цьогорічні виступи в італійській Серії A, тому ще задовго до офіційного завершення змагань утратила будь-які шанси на збереження місця в "елітному" дивізіоні.

Утім, це не звільняє команду від необхідності догравати сезон до логічного завершення, тому напередодні вона провела заключну домашню гру — проти Сассуоло в рамках тридцять сьомого туру, зігравши внічию.

Сампдорія — Сассуоло 2:2 Відео голів та огляд матчу Серії A

Одним із найбільш цікавих моментів цієї дуелі, окрім трьох голів ще до завершення 12 хвилини матчу, стала своєрідна церемонія прощання стадіону Луїджі Ферраріс із багаторічним незмінним капітаном команди Фабіо Квальяреллою.

Річ у тім, що контракт 40-річного італійця добігає завершення наприкінці поточної кампанії й до сих пір не відомо, чи буде він продовжувати угоду.

Таким чином фанати хотіли привітати кумира з виходом на пенсію з овацією під вигуки "Є лише один капітан!", але після завершення гри він ошелешив присутніх несподіваною заявою.

"Я хочу залишитися в Сампдорії, щоб допомогти клубу негайно повернутися до Серії A", — заявив досвідчений виконавець.

За свою кар’єру Квальярелла провів 716 матчів, забивши 238 голів та віддавши 62 гольові передачі, виступаючи в складах Ювентуса, Фіорентини, Асколі, Наполі, К’єті, Удінезе та Торіно.