Італія

Відбулися чергові матчі 37 туру італійського чемпіонату.

Сьогодні, 27 травня, відбулися чергові матчі передостаннього, 37 туру італійської Серії А.

У першому матчі Торіно в гостях обіграв Спецію з рахунком 4:0. Впевнену перемогу "бикам" принесли забиті м'ячі у виконанні Річчі, Ілича та Вишневські, який зрізав сферу у свої ворота.

Щодо українського півзахисника Віктора Коваленка, то він всю гру просидів на лаві запасних.

Після 37 турів Торіно набрав 53 очок та займає восьме місце у турнірній таблиці Серії А, а у Спеції – 31 бал та 17 рядок перед зоною вильоту.

Спеція — Торіно 0:4

Гол: Сінго, 24, Річчі, 72, Ілич, 76, Карамо, 90+6.

Спеція: Драговські — Реца, Ампаду (Верде, 65), Аміан, Ніколау — Екдаль (Агудело, 46), Бурабія (Журковські, 46) — Г'ясі (Бастоні, 80), Еспозіто, Вишневські — Нзола.

Торіно: Мілінкович-Савич — Родрігес, Схюрс (Джиджі, 67), Войвода, Бонджорно — Ілич (Лінетті, 87), Річчі — Сінго (Айна, 87), Влашич, Міранчук (Карамо, 87) — Санабрія.

Попередження: Екдаль, Нзола — Ілич, Сінго.

У другому матчі Салернітана вирвала перемогу над Удінезе з рахунком 3:2. У складі господарів поля голами відзначилися Григоріс Кастанос, Антоніо Кандрева та Вільям Трост-Еконг, який забив на шостій компенсованій хвилині до другого тайму. У гостей результативні удари на рахунку Мато Яяло та Ілія Несторовські.

Після 37 ігор Салернітана набрала 42 очки та йде на 15 місці в Серії А, а в Удінезе — 46 балів та 12 рядок.

Салернітана — Удінезе 3:2

Голи: Кастанос, 43, Кандрева, 57, Трост — Яяло, 25, Несторовскі, 30.

Салернітана: Фьйорілло — Ловато, Трост-Еконг, Пірола — Вільєна (Ніколуссі-Кавілья, 77), Кулібалі (Бохінен, 77), Кастанос, Маццоккі (Єрволіно, 86) — Ботгейм (Брадарич, 46 (Самбія, 64)), Кандрева — Пьонтек.

Удінезе: Сільвестрі — Масіна, Перес, Бійоп — Яяло, Ловрич, Сілва, Самарджич, Перейра — Товен (Арслан, 76) — Несторовскі (Бету, 64).

Попередження: Вільєна, Кастанос, Трост-Еконг — Яяло, Бійол.

Вилучення: Яяло, 87 (друга жовта).